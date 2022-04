Rozmazana Ukraina

Stosunek europejskich narodów do Ukrainy pokazuje, jak trudno się przebić do zbiorowej świadomości nacjom, które uzyskały niepodległość po upadku komunizmu. Ekipa Wołodymyra Zełenskiego musi wykonywać o wiele większą pracę w dotarciu do światowej opinii publicznej niż Polacy czy Czesi.

Każdy naród ma swoje traumy. Polaków prześladuje kompleks wewnętrznych podziałów i historycznych zdrad sojuszników. Niemców niepokoją liczne w ich historii przypadki szaleństwa połączonego z wyniszczającymi wojnami. Czesi obawiają się, że są małą wyspą w niemieckim morzu, a Węgrzy opłakują liczne klęski. W wypadku Ukraińców ich traumą jest to, że wiele nacji nie uznaje ich za osobny, osadzony w tradycji, europejski naród.