Dzielny Ludwik

Ludwik Dorn mówił, że „gdy ktoś jest politykiem, nie ma prawa się bać”, ale virtù to więcej niż sama odwaga, to zdolność podejmowania walki, gdy inni stoją z boku, i dostrzeżenia przesłanek zwycięstwa tam, gdzie większość w ogóle ich nie widzi. To zaś w społeczeństwie demokratycznym wymaga gotowości liczenia się z opinią publiczną (czasami wbrew dumie), a także zdolności przeciwstawienia się nastrojom zbiorowym (do czego duma bardzo się przydaje).