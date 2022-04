Ile osób wyjechało na Ukrainę od początku wojny? Nowe dane Straży Granicznej

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego tego roku, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 2,838 mln uciekinierów – poinformowała we wtorek na Twitterze Straż Graniczna.

W ostatni poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych 20 tys. podróżnych. To wzrost o 16 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (wówczas: 17,3 tys). We wtorek do godz. 07:00 granicę przekroczyło 5,8 tys. osób (wzrost o 53 proc.).

Natomiast z Polski na Ukrainę od początku wojny wyjechało 738 tys. osób., w tym 14,4 tys. tylko w poniedziałek, 18 kwietnia.

Unijne wypłaty na uchodźców

Polska otrzyma zaliczkę na pomoc uchodźcom wojennym. Chodzi o około 2,5 mld złotych do wykorzystania przez 13 tygodni. Rząd będzie mógł je natychmiast rozdysponować. Przyjęta została kwota 40 euro na jednego Ukraińca za tydzień pobytu w Polsce. Środki pochodzą z programu React EU, który pierwotnie miał być przeznaczony do "zwalczania skutków pandemii", czyli efektów restrykcji nałożonych przez rządy na społeczeństwa w reakcji na epidemię.

Łącznie zebrano ok. 3,4 mld euro, które będą stopniowo transferowane w formie zaliczek do krajów, które zmagają się z kryzysem uchodźczym, spowodowanym wojną na Ukrainie.

Sytuacja na granicy z Białorusią

We wtorek polska Straż Graniczna poinformowała w swoim mediach społecznościowych także o aktualnej sytuacji na granicy z Białorusią.

Zgodnie z najnowszym raportem, w poniedziałek na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z terenu białoruskiego 39 cudzoziemców, m.in. obywateli Bangladeszu i Egiptu. Minionej nocy na odcinku w Mielniku zatrzymano grupę 13 obywateli Iraku. Imigranci przerzucili przez concertinę drewnianą kładkę i nielegalnie przedostali się na naszą stronę.

