"Tęczowa rewolucja w kulturze". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"

W specjalnym dodatku m.in.:

Czy w obecnych czasach możliwe jest tworzenie sztuki bez odniesień do ideologii LGBT? Jak wygląda europejskie oblicze "tęczowej kultury"? Czy kino jest najważniejszą ze sztuk?

Superman, Supergirl, SuperLGBT? – Nie wiem, czy trafiłem tak pechowo czy jestem przewrażliwiony, ale z niewinną opowiastką o superbohaterach miało to niewiele wspólnego. Mało tego: odniosłem wrażenie, że walka ze złem, które uosabiają czy to Lex Luthor, czy też Samantha, to tylko przykrywka dla czegoś zupełnie innego – promocji ideologii LGBT i ruchu Black Lives Matter – pisze Tomasz D. Kolanek.

Kultura i rewolucja – Zniszczenie „starego świata” miało się odbyć przez zrewolucjonizowanie świata kultury oraz wyrosłej z niej moralności – stwierdza Grzegorz Kucharczyk.

Europejskie oblicza „tęczowej kultury” – Walec ideologii LGBT od lat rozjeżdża wiele norm społecznych i moralnych – zauważa Bogdan Dobosz.

Bez LGBT nie ma sztuki? – Aktywiści LGBT zyskali ogromny wpływ na kształt kultury masowej na Zachodzie. Największe firmy z tego sektora zrobią niemal wszystko, by zaskarbić sobie ich sympatię – ocenia Piotr Włoczyk.

Kino najważniejszą ze sztuk? – Twórcy kinematografu – bracia Lumière – dokonali epokowego odkrycia i całkowicie zmienili bieg historii. Kto by pomyślał, że wiele lat później ta już unowocześniona technologia będzie służyła za narzędzie do kształtowania poglądów i promowania rewolucyjnych teorii? – pisze Paweł Ozdoba.

Poniżej dodatek "Tęczowa rewolucja w kulturze" do pobrania: