KE zatwierdziła polski program wsparcia dla rolnictwa. Chodzi o 386 mln euro

Program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie KE.

Bezpośrednia pomoc dla rolników

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 836 mln euro przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Środek będzie dostępny dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 53,5 euro (250 zł) na hektar gruntów rolnych oraz do 107 euro (500 zł) na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

Program jest "konieczny, właściwy i proporcjonalny"

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych, a w szczególności że pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa. Tymczasowe kryzysowe ramy będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 r.

Czytaj też:

Świat przed kolejnym kryzysem?Czytaj też:

Ekologia głodzi świat