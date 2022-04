Premier Morawiecki jedzie do kopalni Pniówek. "Uwięzionych jest dziesięć, jedenaście osób"

Trwa akcja ratunkowa w kopalni Pniówek w Pawłowicach, gdzie w nocy doszło do dwóch wybuchów metanu.

– Rano przyszła wiadomość z kopalni Pniówek na Górnym Śląsku, że doszło do dwóch wybuchów. W pierwszym wybuchu straciliśmy trzech górników, ale na ratunek poszli ratownicy i wiemy, że uwięzionych jest kolejnych dziesięć, jedenaście osób, które walczą o życie – relacjonował wydarzenia premier Mateusz Morawiecki.

Podczas wizyty w Janowie Lubelskim, szef rządu poinformował, że po zakończeniu wizyty w województwie lubelskim uda się na Górny Śląsk.

– Na miejsce wypadku udali się kolejni ratownicy. Ja stąd też udam się na Górny Śląsk po to, żeby być z ludźmi, którzy ratują naszych górników, ale wiemy, że to już jest bardzo tragiczne wydarzenie – mówił Morawiecki.

Akcja ratownicza w kopalni Pniówek

Do pierwszego wybuchu w Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek", doszło ubiegłej nocy, niedługo po północy. Jak podaje właściciel kopalni – Jastrzębska Spółka Węglowa – prawdopodobnie był to wybuch metanu. "Do wypadku doszło w ścianie N-6 na poziomie 1000 metrów o godzinie 0.15" – podaje JSW w komunikacie.

W momencie wybuchu w rejonie ściany pracowało 42 górników, z których 21 już trafiło do szpitala.

Pracujące na miejscu zastępy ratowników na początku akcji poszukiwały trzech pracowników, którzy zostali pod ziemią. W trakcie akcji utracono jednak kontakt z siedmioma ratownikami – informuje JSW. Utrata kontaktu to wynik drugiego wybuchu, do którego doszło w trakcie trwania akcji ratowniczej.

Rośnie bilans ofiar, akcja została wstrzymana

Obecnie w akcji udział bierze 13 zastępów ratowniczych, a na miejsce jadą kolejne zespoły. W sztabie akcji przebywają przedstawiciele Zarządu JSW oraz Wyższego i Okręgowego Urzędu Górniczego. Rodziny poszkodowanych górników zostały objęte opieką psychologów – podaje JSW.

Przed godziną 10 Jastrzębska Spółka Węglowa podała, że ze względów bezpieczeństwa przerwano działania ratowników. "Akcja ratownicza została chwilowo wstrzymana do czasu odbudowy zapory pyłowej, zabezpieczającej przed wybuchem metanu bazę ratowniczą" – czytamy w komunikacie.

O godzinie 10.30 władze kopalni poinformowały też, że wzrósł bilans ofiar śmiertelnych. Ratownicy odnaleźli ciało trzeciej poszukiwanej osoby, a czwarty górnik zmarł po przewiezieniu do szpitala.

