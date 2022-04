Konfederacja zebrała kolejne 100 tys. zł na pomoc Polakom na Ukrainie

Posłowie Konfederacji na konferencji w Sejmie poinformowali o zebraniu kolejnych funduszy na wsparcie Polaków mieszkających na Ukrainie. Dzięki sympatykom Konfederacji udało się uzyskać kolejne 100 tys. zł na wsparcie "organizacji zaplecza, obrony przed najeźdźcą i okupantem rosyjskim".

Wiceprzewodniczący koła Konfederacji Krzysztof Bosak podkreślił, że środki trafią bezpośrednio do miast ogarniętych wojną oraz m.in. do polskich organizacji we Lwowie. – Konfederacja pokazuje swoją solidarność z Polakami na Ukrainie, z broniącą się Ukrainą i z ofiarami rosyjskiej napaści – mówił poseł.

– Nie jest dobrym pomysłem reagować na wojnę na Ukrainie postulowaniem, aby ponad 40 milionów obywateli Ukrainy przyjechało do Polski i innych państw Unii Europejskiej. Najlepiej pomagać na miejscu tam, gdzie tylko jest to możliwe – ocenił Bosak odwołując się tym samym do przesłania swojej partii, aby "pomagać na miejscu".

Kolejne 100 tys. zł

3 marca Konfederacja przekazała na wsparcie Polaków na Kresach 100 tys. złotych. – Nie możemy wydawać pieniędzy na takie zbiórki z subwencji wyborczej, dlatego z funduszów własnych Konfederacji wpłaciliśmy 100 tys. złotych na wsparcie. Przy współpracy z Fundacją Piastowską zachęcamy wszystkich sympatyków, działaczy i posłów Konfederacji do uzbierania kolejnych 100 tys., a może uda się zebrać więcej – mówił wtedy poseł Konfederacji Jakub Kulesza.

Dzięki współpracy Konfederacji z Fundacją Piastowską i zorganizowanej zbiórce internetowej w ubiegłym tygodniu zebrano kolejne 100 tys. zł. – Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę zbiórkę, którzy pamiętają o tym, że w czasie wojny naszym pierwszym obowiązkiem jest pomaganie Polakom zagrożonym wojną, zagrożonym ubóstwem związanym z wojną i wszystkimi problemami, o których słyszymy z Ukrainy – mówił poseł Michał Wawer podczas środowej konferencji.

Posłowie podkreślili, że zbiórka jest w dalszym ciągu kontynuowana na stronie zrzutka.pl.

