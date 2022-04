Błaszczak w USA: Skieruję listy ws. zamówienia kolejnych partii sprzętu wojskowego

– Usłyszałem ze strony sekretarza Austina deklarację wsparcia dla działań związanych z wyposażeniem Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt – powiedział po spotkaniu minister Mariusz Błaszczak.

– Miałem spotkanie z sekretarzem USA, te spotkania są intensywne, z czego bardzo się cieszę, dlatego, że są również bardzo korzystne dla bezpieczeństwa Polski, naszej ojczyzny, ale także bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO. Dwukrotnie ostatnio sekretarz Austin był w Polsce, po raz drugi byłem w Pentagonie w październiku ubiegłego roku, była to pierwsza wizyta, dziś druga. Rozmawialiśmy oczywiście o wyzwaniach przed jakimi stoi NATO, związane są one z agresją rosyjską w Ukrainie. Rozmawialiśmy o wsparciu dla Ukrainy, ale także o tym co planuje polski rząd, o planach, które polski rząd właśnie wdraża. Związane są one ze skokowym wzrostem zdolności obronnych RP – powiedział Błaszczak na briefingu prasowym w Waszyngtonie.

USA deklarują wsparcie

– Usłyszałem ze strony sekretarza Austina deklarację wsparcia dla tych działań, one są oczywiście związane z wyposażeniem Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Jutro będę miał cały cykl spotkań z producentami amerykańskimi, producentami sprzętu wojskowego, a więc w krótkim, stosunkowo, czasie skieruję do Pentagonu listy, letter of request, czyli formalnie rozpocznę procedurę zamówienia kolejnych partii sprzętu wojskowego dla Polski – wskazał szef MON.

– Rozmawialiśmy również na temat przyspieszenia dostaw już zamówionego sprzętu wojskowego, bo przypomnę, że w 2018 roku zamówiliśmy system Patriot, w 2019 rakiety HIMARS, w 2020 samoloty F-35, również zamówiliśmy w 2021 te systemy, które tak się sprawdzają w Ukrainie, myślę tu o Javelinach, a w tym roku podpisaliśmy umowę w sprawie kupienia na rzecz Wojska Polskiego 250 czołgów ABRAMS. Podziękowałem sekretarzowi Austinowi za wsparcie w tej dziedzinie, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby nie osobiste zaangażowanie sekretarza Austina, to Polska nie miałaby możliwości kupienia czołgów ABRAMS w tej najnowocześniejszej, najnowszej wersji, a do tego doszło, więc czołgi trafią na wyposażenie Wojska Polskiego – powiedział Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:

Agresja Rosji. Jabłoński wskazał, jaka jest jedyna opcja, "by żyć w spokoju"