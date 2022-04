Straż Graniczna: Do Polski z Ukrainy wjechało 2,885 mln osób

Rosyjska inwazja wojskowa na terytorium ukraińskie trwa od 24 lutego. W tym czasie swoje domy musiało opuścić 7,1 mln mieszkańców kraju, w tym 2,8 mln dzieci. Osoby te nie opuściły ojczyzny, ale uciekły z miejsca zamieszkania ze względu na prowadzone działania zbrojne. To niemal jedna czwarta ludności Ukrainy – podało ostatnio UNICEF.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Oprócz uchodźców wewnętrznych, Ukraińcy cały czas uciekają z kraju przed rosyjską agresją. Według najnowszego raportu polskiej Straży Granicznej, od 24 lutego do naszego kraju z terenu ukraińskiego przedostało się 2,885 mln osób. Tylko w ostatnią środę funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych 22,3 tys. podróżnych. Oznacza to spadek o 11 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (wówczas 25 tys). Natomiast do czwartku do godz. 07:00 odnotowano na granicy 5,6 tys. ukraińskich uciekinierów (spadek o 6 proc.). Ponadto, od początku wojny z Polski na Ukrainę wyjechało 779 tys. osób, w tym 22,3 tys. minionej środy.

Straż Graniczna przekazała dane za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

twitter

Sytuacja na granicy z Białorusią

W środę na polskie terytorium państwowe próbowało nielegalnie przedostać się z terenu białoruskiego 14 cudzoziemców, m.in. obywateli Kamerunu, Egiptu i Indii. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez patrole Straży Granicznej w miejscowościach: Płaska, Nowy Dwór, Kuźnica oraz Białowieża – poinformowali w mediach społecznościowych funkcjonariusze SG.

twitter

W kwietniu tego roku było 707 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju z Białorusi. Natomiast od początku 2022 roku to już 4 009 tego typu przypadków. Procederem nielegalnej imigranci sterują służby reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Czytaj też:

"Polska nie może sobie z tym więcej radzić sama". Rzecznik MSZ: Potrzebujemy pomocy ZachoduCzytaj też:

Nieoczekiwany wątek w debacie Le Pen-Macron. "Polsce trzeba pomóc"