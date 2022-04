Rząd przedłuża o 60 dni termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przypomniał, że w najbliższych dniach mija termin 60 dni od czasu, gdy pierwsi uchodźcy z Ukrainy przybyli do Polski. To też okres, przez który polskie rodziny, zgodnie z przepisami, mogą otrzymać zwrot środków za opiekę nad uchodźcami.

Wysokość świadczenia za pomoc obywatelom Ukrainy, które może być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, to 40 zł dziennie za osobę. Z szacunków przygotowanych na podstawie danych z samorządów i od wojewodów, wynika, że z takiej pomocy korzysta około 600 tysięcy uchodźców.

– W związku z tym, że potrzebne są konkretne decyzje dotyczące dalszych działań, obecności i funkcjonowania tych osób w Polsce, rząd przedstawi propozycję przedłużenia tego czasu o kolejne 60 dni – powiedział pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych podczas konferencji prasowej.

Będzie nowela specustawy

W związku ze zmianami, znowelizowana zostanie specustawa pomocowa. – W przyszłym tygodniu jest posiedzenie parlamentu i my chcemy już dziś powiedzieć, że te wszystkie osoby, które zastanawiają się co dalej, będą miały możliwość przedłużenia o 60 dni pobytu w polskich rodzinach bądź w miejscach zakwaterowania zbiorowego, bo wielu miejscach takie osoby również mieszkają – powiedział Szefernaker.

Wiceminister zwrócił uwagę, że liczba 600 tysięcy uchodźców, którzy korzystają z pomocy u polskich rodzin pokazuje, że większość uchodźców to osoby, które się usamodzielniły.

Pełnomocnik poinformował, że od początku agresji Rosji na Ukrainę (od 24 lutego) do Polski przybyło ponad 2,8 mln uchodźców. Do czwartku numer PESEL otrzymało 970 tys. uchodźców. 95 proc. z nich to kobiety i dzieci. 467 tys. to osoby dorosłe, reszta to dzieci.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że na razie nie można mówić o masowych powrocie uchodźców do ojczyzny. Do kraju wraca kilka tysięcy osób dziennie.

Czytaj też:

"Trzeba domagać się swojego". Krajewski o środkach z UE na pomoc uchodźcom