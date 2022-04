Kto zastąpi Kościńskiego? Nowe informacje od rzecznika rządu

– Mogę powiedzieć tylko, że to są już finalne ustalenia i to będzie niebawem – powiedział Muller, pytany w Polsat News o termin powołania nowego ministra finansów. Dopytywany o dookreślenie terminu, oznajmił "niebawem, czyli w najbliższych dniach".

Prezydent Andrzej Duda przyjął rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów 10 lutego br. Od tego czasu obowiązki ministra finansów pełni premier Mateusz Morawiecki.

Kościński ujawnił powody swojego odejścia

Po złożeniu rezygnacji Tadeusz Kościński zabrał głos i wyjaśnił powodu swojej decyzji. W rozmowie z "Forbsem" polityk wskazał, że będąc szefem Ministerstwa Finansów musiał wziąć odpowiedzialność za reformę podatkową przeprowadzoną w ramach Polskiego Ładu.

– Odpowiadałem za ministerstwo i wszystkie sprawy w nim prowadzone, zarówno te dobre, jak i te złe. Teraz, w obliczu tak silnej nagonki postanowiłem to przeciąć, składając dymisję – powiedział. – Przychodzi taki czas, że czy się chce, czy się nie chce, trzeba przyjąć odpowiedzialność – dodał Kościński.

Były minister finansów nie uważa jednak, by Polski Ład był złym programem. W jego ocenie to media są odpowiedzialne za "złą prasę" rządowego programu.

– Dla większości ludzi to, co zaproponowano w Polskim Ładzie, jest dobre. Fakt, że teraz źle oceniają te zmiany, wynika z niezrozumienia – uważa były minister finansów. – Niestety nie było czasu, aby dokładnie wyjaśnić sens wprowadzanych zmian, społeczeństwo przeszło do defensywy, wszyscy skupili się wyłącznie na błędach i już nie było szans, aby to odkręcić – przekonywał Kościński.

