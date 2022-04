"Jeszcze toczą się uzgodnienia". Komisja sprawiedliwości przerwała prace

Czwartkowe, drugie posiedzenie komisji poświęcone projektom, trwało ok. 5 godzin. Posłowie zajmują się propozycjami prezydenta Andrzeja Dudy i posłów PiS. Projekt przygotowany przez Kancelarię Prezydenta jest projektem wiodącym.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisja omówiła 14 początkowych przepisów spośród ponad 80, które zawiera prezydencki projekt. – Zapowiedziałem prace dziś do godz. 18, ale z uwagi na to, że w kolejnych punktach jeszcze toczą się uzgodnienia, mam taki sygnał, że są one niezbędne i być może popchną sprawę uchwalenia przez Sejm ważnej ustawy do przodu, w związku z tym na dziś zamykam posiedzenie komisji do wtorku – powiedział przewodniczący komisji poseł PiS Marek Ast kończąc obrady.

Uzgodnienia trwają

Ast przekazał dziennikarzom, że wciąż trwają rozmowy w obozie władzy nt. ostatecznego kształtu ustawy. Negocjacje odbywają się między PiS, Solidarną Polską oraz Pałacem Prezydenckim. – Dokładnie. Jeśli trwają rozmowy, to dobrze rokuje. Myślę, że przed kolejną turą rozpatrywania projektu prezydenckiego (...) ten czas do wtorku, to moment, w którym można uzyskać pewne kompromisowe rozwiązania – powiedział polityk.

Przypomnijmy, że własny projekt ws. Sądu Najwyższego przygotowała także Solidarna Polska ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jednak komisja sprawiedliwości w ogóle nie zajęła się propozycją.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka oceniła po posiedzeniu, że w pracach komisji na razie "jest realizowana koncepcja i wizja prezydenta". – Mam nadzieję, że ten ważny i potrzebny projekt zostanie jak najszybciej uchwalony w takim brzmieniu, jakie zaproponował prezydent – wskazała w rozmowie z mediami.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to warunek stawiany Polsce przez KE, aby ta uruchomiła wypłatę środków z KPO.

