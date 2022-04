Kossakowski otwiera ośrodek dla osób niepełnosprawnych

O swojej decyzji Kossakowski poinformował we wtorek za pośrednictwem Instagrama. "Dziś chcę poinformować o zawieszeniu mojej telewizyjnej aktywności. Decyzję podjąłem z dwóch bardzo ważnych dla mnie powodów" – napisał.

"Po pierwsze, od dłuższego czasu pracuje nad projektem, który już wkrótce będzie wymagał ode mnie pełnej uważności. Po drugie, myślę że po dekadzie pracy w mediach, uczciwym będzie zastanowić się czy nadal mam coś ciekawego do powiedzenia i czy w ogóle nadal chcę to robić. Nie wiem jak długo to potrwa i czy w ogóle wrócę, a zatem, jeżeli to co nazywam, miałoby okazać się czymś więcej niż tylko przerwą, chciałbym podziękować tym, którzy przez ostatnią dekadę mnie wspierali" – podkreślił Przemysław Kossakowski.

"Każdy ma prawo do napisania własnej historii"

W czwartek celebryta opublikował kolejny wpis. Okazuje się, że Kossakowski otwiera ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

"Ostatniego dnia zeszłego roku kupiłem dom i kawałek ziemi. Dom jest zdecydowanie zbyt duży jak na moje potrzeby, ale taki też był zamiar. Stoi na wzgórzu, w cichej, spokojnej okolicy. Miła odmiana po dekadzie zgiełku. Już wkrótce w tym miejscu rozpocznie działalność , bezpieczny dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem tego miejsca będzie rozpowszechnianie działań artystycznych skoncentrowanych na relacjach terapeutycznych i rozwojowych. Arteterytorium to przestrzeń, w której każdy dostanie możliwość opowiedzenia o sobie uniwersalnym językiem sztuki. Arterytorium jest tworzone we współpracy ze specjalistami. Opiekę merytoryczną nad miejscem sprawuje Sztuka Niepowtarzalna. Pierwsze warsztaty już w przyszłym miesiącu, parapetówka wkrótce" – poinformował prezenter.

instagram

W centrum zainteresowania

W ostatnim czasie o Kossakowskim głośno było w związku z rozstaniem z inną gwiazdą telewizyjną, podróżniczką Martyną Wojciechowską. Niedługo po ślubie para poinformowała o rozpadzie związku.

Od 2016 Przemysław Kossakowski prowadził kolejne programy dla TTV: "Kossakowski. Być jak…", "Kossakowski. Inicjacja", "Kossakowski. Wtajemniczenie" i "Kossakowski. Nieoczywiste". W 2020 został gospodarzem programu "Down the Road". Za ten program otrzymał nagrodę Lodołamacze 2020 w kategorii "dziennikarz bez barier" i Telekamerę 2021 w kategorii "osobowość telewizyjna". W 2022 został wraz z Barbarą Kurdej-Szatan prowadzącym programu "Project Cupid" w telewizji TTV.