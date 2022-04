Kolejny wybuch w kopalni Pniówek

W środę w kopalni doszło do dwóch wybuchów. Najbardziej prawdopodobną przyczyną był metan. Od tego czasu w kopalni trwała akcja ratunkowa. Do czwartkowego wieczora ratownicy zmontowali przewód powietrzny na długości ok. 100 m z ok. 270 m chodnika przyścianowego. Ratownicy próbowali dotrzeć do siedmiu uwięzionych.

Jednak późnym wieczorem Wyższy Urząd Górniczy poinformował, że doszło do kolejnego wybuchu. Urząd podał, że poszkodowani to ratownicy. PAP informuje, że nikt nie zginął. Ratownicy, którzy ucierpieli w wybuchu, trafią do szpitala. Stan poszkodowanych jest dobry – podaje agencja. Do wybuchu doszło między godz. 19.37, a 20.01 w rejonie akcji ratowniczej.

Dotąd, w wyniku dwóch pierwszych wybuchów, potwierdzona została śmierć pięciu ofiar katastrofy, sześć kolejnych osób jest w ciężkim stanie. Kilkunastu pracowników jest lżej rannych.