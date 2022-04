Ustawa o obronie ojczyzny. Nowe zadania WOT

Projekt wnosi wiele zmian. Jedną z najważniejszych jest powierzenie WOT niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej.

Nowe zadania WOT

Z dniem wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny dowódca Obrony Terytorialnej zostanie szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej RP. Natomiast dowódcy brygad WOT staną się "prawą ręką" wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego.

Wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny wprowadza zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego. Dowódca WOT będzie odpowiadał za: planowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków; działań w zakresie ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Cele ustawy o obronie ojczyzny

Celem ustawy o obronie ojczyzny jest przede wszystkim zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

Projekt zakłada m.in.: zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3 proc. PKB w roku 2023. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do około 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy mniej więcej 111,5 tys. wojskowych zawodowych oraz 32 tys. terytorialsów. Ustawa zakłada także powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma umożliwiać pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację armii.

