Duże wzrosty "Do Rzeczy" i DoRzeczy.pl. Dziękujemy naszym Czytelnikom!

W porównywalnym okresie o 53 proc. wzrosła również sprzedaż subskrypcji cyfrowych, a o 55 proc. prenumerata e-wydań i były to największe wzrost wśród tygodników opinii. Z kolei portal DoRzeczy.pl jest najchętniej odwiedzanym przez czytelników portalem wśród mediów konserwatywnych.

– Bardzo się cieszę z tych wyników. Pokazują one, że mimo trudnych czasów, Polacy szukają mediów niezależnych i jednocześnie wiarygodnych, konserwatywnych, ale broniących wolności. Przede wszystkim dziękuję naszym czytelnikom za to, że są z nami, że kupują tygodnik tak w wersji papierowej, jak cyfrowej i że odwiedzają nasz portal DoRzeczy.pl – mówi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Dziękujemy, że są Państwo z nami i że grono naszych Czytelników stale się powiększa. To największa nagroda, jak nas spotyka. Naszym celem jest nie tylko codzienne dostarczanie najważniejszych informacji, lecz przede wszystkim opinii – często różnych, czasem ostro ścierających się punktów widzenia.