Odnaleziony diament

We wrześniu 2013 r. wszedłem do olbrzymiego sklepu muzycznego HMV przy Oxford Street w Londynie. Ku memu zaskoczeniu w centralnym miejscu stał wyeksponowany stojak z albumami winylowymi Andrzeja Korzyńskiego. Nazwisko było mi znane, ale nie kojarzyłem dzieł artysty. Po przyjrzeniu się okładkom dowiedziałem się, że jest to autor muzyki do filmów Andrzeja Żuławskiego i Andrzeja Wajdy.