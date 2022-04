"Matki Niepodległości Polski". Niezwykła wystawa jeszcze w tym roku

W poniedziałek 25 kwietnia w siedzibie Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowywanej wystawie "Matki Niepodległości Polski". Projekt będzie prezentował sylwetki wybitnych Polek zasłużonych w walce o niepodległość.

Wystawa jest realizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich we współpracy z Archiwum Akt Nowych w ramach Programu Niepodległa. Patronem honorowym przedsięwzięcia jest Pan Europoseł Ryszard Czarnecki b. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Podczas poniedziałkowego spotkania z mediami zaprezentowano sylwetki kilku kobiet, które zasłużyły się na polu działań niepodległościowych i życia społecznego m.in. Zofii Franio, Stefanii Kudelskiej, Zofii Sokolnickiej, Aleksandry Zagórskiej.

Wystawa zostanie otwarta jesienią br. na Dolnym Śląsku oraz zaprezentowana w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Jest to kontynuacja przekrojowej wystawy "Kobiety w walce o niepodległość Polski" z 2018 r., która została zrealizowana w języku polskim i angielskim i została przekazana do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych do wykorzystania w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.