Dziennikarka zachwycona żoną prezydenta. "Pani Agata Duda bardzo dużo pomaga"

Ośrodek RiO Edu Centrum powstał z inicjatywy Omenaa Foundation. Jego głównym celem jest pomoc ukraińskim mamom w aktywizacji zawodowej, a ich dzieciom zapewnienie opieki i wsparcia edukacyjnego. W skład kadry ośrodka wchodzą osoby narodowości polskiej i ukraińskiej: animatorzy i opiekunowie, prawnicy, psycholodzy, nauczyciele, trenerzy kompetencji i doradcy zawodowi – podaje Kancelaria Prezydenta, relacjonując wizytę pierwszej damy w placówce.

– Jestem naprawdę pewna, że Ukraina wygra; nie tylko że zwycięży, ale że wyjdzie z tej wojny silniejsza, dumna i rozkwitnie – mówiła żona prezydenta Dudy, w rozmowie z osobami, które wspiera ośrodek.

Agata Kornhauser-Duda podkreśliła też, że jest "pod ogromnym wrażeniem hartu ducha Ukraińców" i zapewniła, że tak długo, jak będzie to potrzebne, Polska będzie pomagała ukraińskim gościom.

Mensah chwali pierwszą damę

Komentując wizytę pierwszej damy w RiO Edu Centrum, Omenaa Mensah chwaliła działania Agaty Kornhauser-Dudy.

– Poznałyśmy się kilka dni temu, opowiedziałam jej o tej inicjatywie i zaprosiłam ją do nas. Pani Agata Duda bardzo dużo pomaga. Jak mi zaczęła opowiadać, ile rzeczy robi, w jakich sytuacjach była, to powiem szczerze – byłam pod wielkim wrażeniem – tłumaczyła dziennikarka w rozmowie z Jastrząb Post.

– Niestety, pierwsza dama się tym wszystkim nie chwali i szkoda. Więc pomyślałam, że może byłby to dobry pretekst, żeby przyjechała, zobaczyła, jak my to robimy. Bardzo pochwaliła to systemowe podejście. Sama jest nauczycielką i myślę, że była pod wielkim wrażeniem – dodała Mensah.

