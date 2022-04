Szefernaker: Ponad 1 mln uchodźców otrzymało numer PESEL

"Dziś przekroczyliśmy liczbę 1 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy otrzymali nr PESEL" – poinformował w poniedziałek na Twitterze wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Pełnomocnik rządu ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy przekazał, że 47,9 proc. to dzieci i młodzież do 18 lat, a 44,9 proc. kobiety w wieku 18-65 lat. 3,8 proc. stanowią mężczyźni w wieku 18-65 lat, a kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia – 3,4 proc. wśród wszystkich do tej pory zarejestrowanych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Morawiecki: Uchodźcy pracują dla polskiej gospodarki

– Niektórzy chcą przedstawić tragedię na Ukrainie w sposób jednostronny, jako wyłącznie obciążającą polski budżet, niektórzy dopytują, kiedy przyjdą środki z Unii Europejskiej. Mogę powiedzieć, że te środki przyjdą. Ale jeśli już widać, ile osób z Ukrainy pracuje legalnie w Polsce, wypełniając często miejsca pracy, których nie chcą Polacy, to widać, że ta pomoc jest obustronna. I tak jak my pomagamy uchodźcom i Ukrainie, a oni walczą tam o nasze bezpieczeństwo, tak ci, którzy przyjechali do naszego kraju, pracują na rzecz polskiej gospodarki – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji "Śląski Ład".

Dodał, że obecnie koncentrujemy się na pomocy Ukrainie, na dostawach broni i pomocy humanitarnej. – Ale już trzeba konstruować programy na przyszłość. Region o tak wielkich tradycjach przemysłowych, inżynierskich i projektowych jak Śląsk to region, który na pewno odegra ogromną rolę w pracach przy pracach przy odbudowie Ukrainie, może nawet największą rolę spośród polskich regionów. Warto patrzeć przez pryzmat korzyści dla polskiej gospodarki – wskazał.

