Powraca sprawa podwyżek dla nauczycieli. Sejm podjął decyzję

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), koszt podniesienia średnich wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 proc. w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w zakresie nauczycieli uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej) szacuje się na ok. 1,67 mld zł.

W kwocie tej został także uwzględniony skutek wzrostu dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla szkół, przedszkoli i placówek niesamorządowych wynikający ze wzrostu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na ucznia.

Podwyżki dla nauczycieli

Koszt podniesienia średnich wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 proc. w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w zakresie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej szacuje się na ok. 0,04 mld zł. W wyliczeniach skutków uwzględniono koszt wynikający ze wzrostu średniego wynagrodzenia oraz dodatkowe koszty po stronie pracodawcy, w tym m. in. pochodne od wynagrodzeń osobowych.

W liczbie etatów przyjętych do wyliczeń uwzględniono m.in. wzrost wynikający z konieczności zatrudnienia nauczycieli w związku z zapewnieniem kształcenia uczniom przybywającym z Ukrainy.

Środki na wzrost w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej (nauczyciele dzieci 5-letnich i młodszych objętych wychowaniem przedszkolnym) są zapewnione w ich dochodach własnych.

Utrzymanie w 2023 r. poziomu średniego wynagrodzenia nauczycieli obowiązującego w 2022 r. będzie wymagało podwyższenia od dnia 1 stycznia 2023 r. kwoty bazowej dla nauczycieli.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczycieli zależy od ich statusu zawodowego. Od 2020 r. wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli nie uległa zmianie.

