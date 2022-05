"Vivat Maj, 3 Maj!". Prezydent i premier o święcie Konstytucji 3 Maja

Prezydent wziął udział w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W południe przed Zamkiem Królewskim prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie.

– W całym ogromie historii, tak trudnej w ostatnich stuleciach, gdzie na wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami tak często leżał karabin, topór, broń, został położony chleb. Została położona dłoń na dłoń – powiedział prezydent.

Morawiecki: Zrobimy wszystko, by Polska była bezpieczna

W obchodach uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja udział brał także premier Mateusz Morawiecki.

"231 lat temu przyjęto uchwałę Sejmu Wielkiego ustanawiającą Konstytucję. Pierwszy w Europie i drugi na świecie, po amerykańskim, tak nowoczesny i rewolucyjny jak na tamte czasy dokument ustrojowy, który okazał się nie do przyjęcia dla naszych absolutystycznych, antydemokratycznych sąsiadów, późniejszych zaborców – Prus, Rosji i Austrii. Zresztą, polska Konstytucja była nawet dalej idąca niż ta zza oceanu, bo wykluczała niewolnictwo" – napisał szef rządu we wpisie na Facebooku.

"W tamtym roku napisałem, że nie byłoby Konstytucji 3 maja, gdyby nie znalazły się osoby, które na pierwszym miejscu stawiały dobro Polski. To zdanie pozostaje aktualne w całej swojej mocy i można je odnieść również do dzisiejszej sytuacji - Polska nie byłaby dziś w tym miejscu, gdyby nie znalazły się osoby, które wzięły na siebie ciężar bardzo trudnych, ryzykownych i odpowiedzialnych decyzji za losy państwa i jego bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym i militarnym" – tłumaczy dalej polityk.

"Nigdy więcej nie możemy pozwolić, by ster rządów był w rękach polityków, którzy bardziej martwili się o stan zadowolenia obcych z naszej słabości, niż ich niezadowolenia będącego rezultatem naszej rosnącej siły. Przekonanie, że tylko słaba i usłużna Polska, która dla sąsiadów nie stanowi wyzwania i konkurencji, może być bezpieczna – nie sprawdziło się ani kiedyś, ani teraz!" – dodaje Morawiecki.

"Ponad 2 wieki temu nasi przodkowie podjęli bardzo trudne, ale potrzebne reformy. Dziś my również zmieniamy, reformujemy, ulepszamy i zabezpieczamy Polskę. Trudne czasy wymagają szybkich, zdecydowanych działań. Pomni doświadczeń historii nie możemy pozwolić, by kosztem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej sojuszników jeden z agresywnych sąsiadów wywoływał wojnę i mordował niewinnych ludzi" – podkreśla szef rządu.

"Z szacunku do historii i nauki ojców Konstytucji 3 maja zrobimy wszystko, by Polska była bezpieczna, a zaborcza polityka oparta o grabież, ludobójstwo, wtrącanie się w losy suwerennych narodów i kradzież nieswoich ziem została wyeliminowana raz na zawsze. To powinien być trwały, polski wkład w historię świata!" – dodaje polityk.

