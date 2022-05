Straż Graniczna: Od początku wojny z Polski na Ukrainę odprawiono milion osób

W ostatni wtorek z naszego kraju na ukraińskie terytorium państwowe odprawiono 15,8 tys. osób. Oznacza to, że od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej inwazji wojskowej, odnotowano milion podróżnych.

Sytuacja na granicy z Ukrainą

Straż Graniczna przekazała dane za pośrednictwem wpisu w serwisie społecznościowym Twitter.

Od początku wojny na Ukrainie funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych w kierunku do Polski 3,138 mln przybyszów. W miniony wtorek było to 19,4 tys. ukraińskich uciekinierów (wzrost o 4,3 proc. w porównaniu z poniedziałkiem, 2 maja). Natomiast do środy do godz. 07:00 strażnicy graniczni stwierdzili 7,3 tys. uchodźców ze wschodu.

twitter

Świadczenia dla przyjmujących uchodźców

W ostatni czwartek Senat zagłosował za nowelą przedłużającą świadczenia dla przyjmujących uchodźców. Projekt przyjęto bez poprawek. Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyjęte rozwiązanie zakłada wydłużenie o 60 dni do maksymalnie 120 dni okres wypłaty świadczeń dla rodzin zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Za nowelą głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dotychczas w przypadku osoby prywatnej, która przyjęła pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, świadczenie pieniężne wynosiło 40 złotych od osoby za dzień. W przypadku jednostki organizacyjnej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy wojewoda – według przepisów – mógł podnieść wysokość wypłacanego świadczenia.

Nielegalna imigracja z Białorusi

Oprócz kryzysu uchodźczego spowodowanego wojną na Ukrainie, trwa proceder nielegalnej imigracji do Polski z terenu Białorusi. Jak poinformowała polska Straż Graniczna, w ciągu ostatniej doby na terytorium RP próbowało przedostać się 50 cudzoziemców, m.in. obywateli Kuby, Pakistanu i Nigerii.

W środę koło miejscowości Dubicze Cerkiewne, na odcinku chronionym przez oddział SG, białoruskie służby rzucały kamieniami i gałęziami w polskie patrole, aby umożliwić nielegalnym imigrantom przejście na stronę Polski.

twitterCzytaj też:

UE chce embarga na rosyjską ropę. Von der Leyen przedstawiła kolejny pakiet sankcjiCzytaj też:

"Praca Ukraińców wartością dodaną". Morawiecki o sytuacji polskiej gospodarki