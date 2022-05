"PiS zwiera szyki". Media: Kaczyński ogłosił partyjną mobilizację

Na przyszły tydzień zaplanowano pierwsze od dawna wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. Wcześniej takie wyjazdy uniemożliwiała pandemia – podaje serwis Wirtualna Polska.

– Myślę, że posłowie są stęsknieni za sobą i wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego będzie dobrą okazją, by przedyskutować mniej formalnie różne problemy, które mamy wewnątrz, choćby wspólne stanowisko wobec Komisji Europejskiej – powiedział portalowi europoseł PiS i prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

Rozmowa o różnicach

Podczas posiedzenia podjęte mają zostać tematy trudne, która różnią koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. – Wszystkie różnice będą wyjaśniane podczas posiedzenia wyjazdowego klubu. Trzeba się zmobilizować i zewrzeć szyki, przed nami ważne głosowania – wskazują informatorzy WP, którzy wezmą udział w wyjazdowym posiedzeniu.

Jedną z istotnych kwestii ma być porozumienie ws. ustawy o SN, a co za tym idzie odblokowanie środków z KPO. – Nie możemy dłużej zwlekać - podkreśla Adam Bielan. Dlaczego? - Środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z harmonogramem, muszą być zaprogramowane aż w 70 proc. do końca roku. Zostało bardzo mało czasu, żeby te pieniądze wydać. Jeśli proces rozmów między rządem a Komisją Europejską przedłuży się o kolejne tygodnie, to możemy już z tych pieniędzy po prostu nie skorzystać – podkreśla Bielan.

Przed majówką liderzy Zjednoczonej Prawicy, m.in. Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, mieli rozmawiać o scenariuszach dotyczących projektu ustawy o Sądzie Najwyższym – opisuje Wirtualna Polska. W planach są kolejne spotkania w tym zakresie.

