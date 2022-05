Sędzia TK: Chcę, aby ta cała Unia zniknęła z powierzchni ziemi

W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski wzywa Radę UE oraz Komisję Europejską do podjęcia dalszych działań w związku z "pogorszeniem się stanu wartości UE na Węgrzech i w Polsce".

Europarlament domaga się od Rady i Komisji m.in. zatrzymania dla Węgier i Polski pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Finanse mają zostać odblokowane dopiero po ustąpieniu rządów narodowych i wdrożenia wszelkich wyroków. Warto zaznaczyć, że Węgry i Polska to jedyne państwa, które do tej pory nie otrzymały żadnych funduszy w ramach unijnej pożyczki.

Szydło uderza w europosłów

Była premier Beata Szydło podkreśla, że atak na Polskę przypadł w momencie, gdy tuż przy naszych granicach toczy się wojna, a do kraju przybywają miliony uchodźców.

"Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców oraz wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski, a nawet do odbierania innych środków. Walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina!" – podkreśla Szydło w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

twitter

Spięcie z Pawłowicz

Do sprawy odniosła się sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł PiS Krystyna Pawłowicz. "Tu się tymi oburzeniami i aktami strzelistymi NIC nie załatwi… Już tych słusznych okrzyków NIE DAJE SŁUCHAĆ…" – napisała w mediach społecznościowych.

twitter

"Jako posłowie do PE odnosimy się do działań PE i z pewnością nigdy nie należy milczeć, gdy Polska jest bezpodstawnie atakowana. »Załatwianie« leży jednak poza Parlamentem i jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego zapewne doskonale Pani o tym wie" – ripostowała była premier.

W kolejnej odpowiedzi Pawłowicz stwierdziła, że nie chodziło jej o słowa Szydło, ale o "ogólną myśl". Jej zdaniem słuszne słowa nie dają efektu. "Polaków ogarnia bezsilność i bunt.Imperialne UE/Niemcy są silniejsze..To nie wina PL. Osobiście chciałabym,by ta cała unia zniknęła z powierzchni ziemi" – napisała sędzia TK.

Czytaj też:

Antypolska rezolucja. Zobacz, którzy europosłowie ją poparliCzytaj też:

Dziambor: Dla polskich europosłów powinno być hańbą głosować przeciwko Polsce