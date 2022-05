Kontrowersje wokół pomysłu rosyjskiej ambasady. Trzaskowski krytykuje... polskie MSZ

"Z okazji 77. rocznicy Zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 w dniu 9 maja br. o godz. 12.00 w Warszawie odbędzie się ceremonia złożenia wieńców i kwiatów na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury, w ramach której zostanie przeprowadzona akcja »Nieśmiertelny Pułk«" – podała kilka dni temu Ambasada Rosji w Polsce.

Dzisiaj do sprawy odniósł się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do MSZ o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki" – skomentował sytuację polityk. "Więcej – powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie" – dodał Trzaskowski, kierując pismo w tej sprawie do... polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

MSZ reaguje na pismo Trzaskowskiego

"Oczekuję jasnej deklaracji, że służby państwowe zrobią wszystko co w ich mocy, żeby nie dopuścić do tego wydarzenia, które w obecnej sytuacji uważam za prowokację" – apeluje w liście do do szefa resortu spraw zagranicznych Zbigniewa Raua Trzaskowski.

Na pismo odpowiedział wiceminister Marcin Przydacz.

"Ze zdumieniem przyjmuje korespondencje prezydenta Trzaskowskiego. MSZ RP nie planował udzielać Ambasadzie Federacji Rosyjskiej wsparcia i takiego wsparcia nie udzieli. W odpowiedzi na note – przekazaliśmy Ambasadzie Rosji nasze negatywne stanowisko" – tłumaczy wiceszef resortu.

"Uprzejmie też informuje Pana Prezydenta, że MSZ RP nie jest organem władnym do zakazywania uroczystości na terenie Warszawy. W przypadkach prawem przewidzianych może to zrobić prezydent Miasta Warszawy" – dodaje Przydacz.

