Czy Polacy chcą poszerzenia prawa do posiadani broni? Zdecydowany wynik sondażu

W badaniu pracowni Social Changes na zlecenie serwisu wpolityce.pl ankietowanym zadano pytanie: "Czy popiera Pani/Pan poszerzenie prawa do posiadania broni przez Polaków?".

Niemal połowa ankietowanych – 49 proc. odpowiedziało odmownie (20 proc. "zdecydowanie nie" i 29 proc. "raczej nie").

Zmiany w tym zakresie popiera 35 proc. badanych - 11 proc. "zdecydowanie tak" i 24 proc. "raczej tak". 16 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.

Łatwiejszy dostęp do broni. Projekt ustawy trafił do Sejmu

Pod koniec marca do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni w Polsce.

Co zawiera projekt? "Zmiana jest podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez przede wszystkim ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej, co ma się dokonać także poprzez włączenie wojewodów jako cywilnych organów administracji państwowej w proces wydawania pozwoleń na broń. Projekt porządkuje, upraszcza i ujednoznacznia procedury przyznawania pozwoleń na broń" – czytamy w uzasadnieniu propozycji.

Projekt zakłada odejście od nielogicznego, ich zdaniem, podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni. Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu do broni, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

"Zasadnicze ułatwienie" w dostępie do broni prywatnej zyskaliby żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym żołnierzy WOT oraz funkcjonariuszy innych państwowych służb mundurowych.

