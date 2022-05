Awantura o oświadczenie majątkowe Pawłowicz. Sędzia pisze o "nękaniu"

Krystyna Pawłowicz po raz kolejny tłumaczy z jakiego powodu nie chce ujawniać swojego oświadczenia majątkowego.

Pawłowicz: Cały czas jestem za jawnością

Na wpis sędzi TK odpisał sędzia Tomasz Krawczyk z Sądu Okręgowego w Łodzi. „Gdy mówiliśmy to samo jako sędziowie, Pani Profesor jako poseł i jej obóz polityczny głosowaliście za tym aby każdy sędzia miał obowiązek publikacji oświadczeń majątkowych. Skoro została Pani tym sędzią, wyjątkowo słabe teraz ukrywanie tych dochodów i majątku" – napisał Krawczyk.

"Cały czas jestem za jawnością i nie zmieniłam zdania. Jestem też w wyjątkowych sytuacjach, gdy z politycznych powodów nęka się, zaszczuwa i fizycznie atakuje sędziego za prawną możliwością nieupubliczniania oświadczenia majątkowego" – tłumaczy w odpowiedzi Pawłowicz.

"Co nie znaczy, że dostępu do oświadczenia majątkowego i możliwość pełnej weryfikacji nie mają odpowiednie służby" – dodaje sędzia.

Sędzia TK do posła: Na kolana, pod stół i odszczekać

Kilka dni temu parlamentarzysta klubu Lewicy Tomasz Trela zawnioskował do prezes TK o ujawnienie oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału. Oburzenia nie kryła Krystyna Pawłowicz. Była deputowana Prawa i Sprawiedliwości zamieściła w swoich mediach społecznościowych ostry, wulgarny wpis, w którym zaatakowała słownie posła Trelę.

"Lewacki pos. T. TRELA chce ujawnienia mego stanu majątkowego... Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki! V ruska kolumno! Łachu jeden! Albo na kolana, pod stół i odszczekać! Was ucieszy tylko seria w nasze plecy..." – napisała członek Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Oświadczenia powinno być złożone do 31 marca. Jeśli oświadczenie złożono np. 20 marca 2022 r., to sędzia powinien wskazać majątek, jaki miał 20 marca 2022 r.

Ostatnie oświadczenie majątkowe Krystyny Pawłowicz, jakie opublikowano na stronie Trybunału Konstytucyjnego, pochodzi z 30 marca 2020 r.

