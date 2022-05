Straż Graniczna: 380 prób nielegalnego przedostania się do Polski w maju

Funkcjonariusze przekazali nowe dane w poniedziałek za pośrednictwem swojego oficjalnego konta w serwisie społecznościowym Twitter.

Strażnicy graniczni wciąż zmagają się z rozmaitymi incydentami na granicy polsko-białoruskiej.

Nielegalna imigracja

W ostatnią niedzielę na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 24 cudzoziemców, m.in. obywateli Tunezji, Algierii i Somalii. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach chronionych przez oddziały SG nieopodal miejscowości: Czeremcha, Białowieża, Narewka i Kuźnica.

W sobotę na teren RP próbowało dostać się 27 obcokrajowców. Byli to m.in. obywatele Mali i Kuby. Do próby siłowego przekroczenia granicy ponownie doszło na wysokości Czeremchy. Około 20 nielegalnych imigrantów zostało przywiezionych przez służby białoruskie samochodami służbowymi. Zarówno ludzie ci, jak i służby rzucali kamieniami w polskie patrole.

W maju było już 380 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju, natomiast w tym roku – 4 799.

Wciąż niebezpiecznie

Od kilku miesięcy, a szczególnie od momentu inwazji wojskowej Rosji na Ukrainę, sprawa obrony granicy polsko-białoruskiej nie jest mocno eksponowana w mediach, ale niebezpieczeństwo związane z nielegalną imigracją wciąż występuje.

"Na granicy Polski z Białorusią wciąż niebezpiecznie. Ostatnie próby nielegalnego przekroczenia granicy były ochraniane przez służby reżimu Łukaszenki – w stronę polskich patroli leciały petardy i kamienie" – poinformował ostatnio w jednym ze swoich wpisów w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Uchodźcy z Ukrainy

Straż Graniczna podała w poniedziałek również statystyki dot. odpraw na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Od 24 lutego z Ukrainy do naszego kraju przybyło 3,26 mln osób. W niedzielę było to 23,6 tys. uciekinierów ze wschodu. Natomiast 9 maja do godz. 07:00 stwierdzono na przejściach 5,3 tys. uchodźców.

Ponadto, z Polski na Ukrainę odprawiono 8 maja 17 tys. osób. Od początku wojny to już 1,123 mln odprawionych.

