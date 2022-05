Woyciechowski reaguje na publikację "Gazety Wyborczej". Będą pozwy

"Zgodnie z zapowiedzią złożyłem do Sądu Karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Malinowskiemu z art. 212 kk. W dalszej kolejności złożę prywatny akt oskarżenia przeciwko red. Agnieszce Kublik i pozew cywilny przeciwko spółce Agora, wydawcy "Gazety Wyborczej" – poinformował Woyciechowski w poniedziałek w mediach społecznościowych.

Andrzej Malinowski to były prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję sprawował przez 10 lat – od 2001 do 2021 roku. Dwa lata temu na łamach "Do Rzeczy" Woyciechowski ujawnił, że Malinowski był w latach 1983–1990 niejawnym współpracownikiem Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego (AWO) o pseudonimie "Roman".

Woyciechowski złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez komunistyczny wywiad wojskowy. To efekt publikacji "Do Rzeczy" na temat współpracy Malinowskiego ze służbami PRL. W 2020 roku prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące ewentualnego sfałszowania teczki TW "Roman".

29 kwietnia br. Malinowski uczestniczył w posiedzeniu senackiej komisji nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Polsce oraz reformy służb specjalnych. W trakcie swojego wystąpienia Malinowski stwierdził, iż był szantażowany w sprawie publikacji teczek IPN na temat jego współpracy z wywiadem wojskowym PRL.

Wcześniej media podawały, że Malinowski jest jedną z osób, które były inwigilowane za pomocą systemu szpiegowskiego Pegasus. Informację mieli potwierdzić analitycy z pracowni badawczej Citizen Lab, działający przy Uniwersytecie w Toronto.