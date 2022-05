Radomsko. Policja zatrzymała sześciu mężczyzn po strzelaninie

W sobotę ok. godz. 19 na ulicy Przedborskiej w Radomsku doszło do strzelaniny. Trzy osoby odniosły rany. Jak powiedziała Gazecie Radomszczańskiej oficer prasowy KPP w Radomsku nadkomisarz Aneta Wlazłowska, ustalono, że przed jednym ze sklepów przy Przedborskiej zatrzymał się samochód osobowy, z którego wyszło kilka osób. Mężczyźni podeszli do ludzi, którzy stali przed sklepem. Osoby te zostały zaatakowane. Padły strzały z ostrej broni. Po oddaniu strzałów napastnicy odjechali.

Prokurator nadzoruje trwające w tej sprawie dochodzenie. Gromadzone są dowody, zabezpieczane ślady i nagrania monitoringu, a także przesłuchiwani są świadkowie.

Zatrzymano sześć osób

W wyniku strzelaniny dwóch mężczyzn zostało postrzelonych, a trzeci pobity nieustalonym narzędziem. – Jeden z nich jeszcze przebywa w szpitalu. Dwaj pozostali zostali opatrzeni i zwolnieni, a następnie zatrzymani – powiedziała rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

W sprawie zatrzymano sześciu mężczyzn. – Zatrzymani to mieszkańcy Radomska w wieku od 20 do 42 lat znani z wcześniejszych konfliktów z prawem. Najogólniej można powiedzieć, że były to przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu – przekazała nadkomisarz Aneta Wlazłowska.

Jak przekazała rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w nocy z soboty na niedzielę prowadzono "intensywne dochodzenie", dzięki czemu ustalono wszystkich uczestników zajścia. Policyjni technicy m.in. przeszukiwali teren w poszukiwaniu pocisków i łusek z broni.

W poniedziałek mężczyźni mieli usłyszeć zarzuty. Za bójkę z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat więzienia.

Czytaj też:

Holandia: Dwie ofiary śmiertelne strzelaniny w McDonald'sCzytaj też:

Strzelanina w nowojorskim metrze. Są ranni