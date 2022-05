Najdziwniejsza nazwa partii w Sejmie. "Nie wiem, co trzeba mieć w głowie"

Główną siłę Konfederacji stanowią obecnie KORWiN i Ruch Narodowy. Trzeci człon to Konfederacja Korony Polskiej na której czele stoi Grzegorz Braun. W marcu posłowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz ogłosili, że odchodzą z partii KORWiN oraz że zamierzają stworzyć nową wolnościową formację w ramach Konfederacji. Partię mają budować również Tomasz Grabarczyk, rzecznik Konfederacji oraz Marek Kułakowski.

Zawiłe losy nowej partii, zawiła jej nazwa

Okazuje się jednak, że posłowie mają problem z nazwą partii. Oprócz partii Konfederacja, która dostałą się do Sejmu, w 2019 roku zarejestrowano partię Konfederacja - Koalicja Propolska. Jej założycielami byli Michał Wawer (sekretarz generalny Konfederacji), Marek Kułakowski i Tomasz Grabarczyk. Jedynie oni mogą zmienić status partii, w tym jej nazwę.

Tymczasem, jak informuje portal salon24, w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie został już upubliczniony wpis z nieprawomocnie zarejestrowaną nową nazwą partii.

"Można przecierać oczy ze zdumienia, bo okazuje się, że pierwotni założyciele partii, zapewne w porozumieniu z posłami, zarejestrowali nazwę… »Wolnościowcy poprzedni wpis wykreślić Wolnościowcy«" – czytamy w tekście autorstwa Marcina Dobskiego.

Sośnierz: Nie byłoby sensacji, gdyby nie jakiś nieogar w sądzie

Do sprawy odniósł się sam poseł Sośnierz. "No dobrze, mieliśmy to ogłosić bardziej uroczyście, ale po tym, jakiego babola opublikowano na oficjalnej stronie KRS, nie uda się już dłużej utrzymać tego w tajemnicy" – przyznaje polityk.

facebook

"W papierach wszystko jest w porządku i nie byłoby wokół tego sensacji, gdyby jednak jakiś nieogar w sądzie nie wklepał do systemu informatyczengo nazwy »Wolnościowcy poprzedni wpis wykreślić, Wolnościowcy«. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby tak przepisać prosty dokument, ale ktokolwiek tego dokonał, jestem pewien, że jak tylko wysłucha reprymendy od przełożonych, to w podskokach pobiegnie poprawić to na »samo słowo Wolnościowcy, durniu«" – napisał poseł na Facebooku.

Sośnierz zapewnił, że już niedługo nastąpi oficjalna prezentacja nazwy, loga i deklaracji ideowej nowego ugrupowania.

Dziambor: Partia zajmie się wyłącznie gospodarką

Podczas zorganizowanej w marcu konferencji prasowej, trzej posłowie tłumaczyli powody podjętej inicjatywy.

– Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się Polska, także z powodu agresji Rosji na Ukrainę, będzie bardzo brakowało przekazu typowo rynkowego, gospodarczego. Już dziś widzimy, że nie ma zainteresowania, by się skupiać na tych ważnych tematach – powiedział Artur Dziambor.

– Całkowicie zapomnieliśmy i nie rozmawiamy o tym, że jest wysoka inflacja, że słabnie złoty, jak wygląda sytuacja życiowa kredytobiorców. Nie rozmawiamy też o tym, jakie będą rozwiązania dla Polski na przyszłość – mówił, dodając, że nowa formacja skupi się wyłącznie na gospodarce.

Jak tłumaczył, członkowie partii będą starali się wymuszać na rządzie sensowne rozwiązania bez poświęcania czasu na odbijanie komentarzy na temat wypowiedzi prezesa Janusza Korwin-Mikke.

Czytaj też:

Korwin-Mikke: To co robią podbechtane przez reżym durnie to jedna sprawaCzytaj też:

Braun: To jest akt barbarzyństwa