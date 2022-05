"Campus Tuska". Media: Sikorski pilotuje inicjatywę, która jest konkurencją dla Trzaskowskiego

Impreza ma być podzielona na cztery edycje. Pierwsza odbędzie się w czerwcu w Małopolsce – podaje portal Onet.

— To nie będzie wielkie medialne wydarzenie. Raczej będą to szkolenia dla naszej młodzieżówki. Wielu młodych ludzi wręcz dopominało się o tego rodzaju spotkania. Czy pojawi się Donald Tusk? Mam nadzieję, że wszyscy najważniejsi politycy Platformy będą chcieli wziąć udział w tych warsztatach – mówi serwisowi osoba zaangażowana z organizację wydarzenia. Celem inicjatywy jest aktywizacja młodych.

– W ostatnich dwóch latach z powodu pandemii aktywność młodzieżówki była ograniczona. To ma być ponowne wyjście na szerokie wody. Przejście z fazy spotkań w sieci do bezpośrednich rozmów. Z tego, co wiem, ma to mieć formę w dużej mierze podmiotowej dyskusji młodych ludzi, a nie tylko słuchania, co mają do powiedzenia starsi – wskazuje rzecznik PO Jan Grabiec.

Konkurencja dla Trzaskowskiego

Planowana impreza wywołuje w PO tarcia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod koniec sierpnia organizuje bowiem drugą edycję Campusu Polska Przyszłości. W ubiegłym roku w wydarzeniu wziął udział lider PO Donald Tusk. Na razie nie wiadomo, czy i w tym roku pojawi się na spotkaniu Trzaskowskiego.

"W Platformie pojawiły się jednak głosy, że latem odbędą się dwie konkurencyjne imprezy dla młodych ludzi organizowane przez ludzi PO. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, iż projektowi warsztatów dla partyjnej młodzieży patronuje Radosław Sikorski, były szef dyplomacji, a obecnie europoseł PO. To również jeden z najbliższych ludzi szefa partii Donalda Tuska" – opisuje Onet.

Serwis przypomina, że w 2020 r. Sikorski chciał ubiegać się o partyjną nominację w wyborach prezydenckich w kontrze do Trzaskowskiego.

