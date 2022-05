"Zdecydujcie się". Gorący początek głosowań w Sejmie

– Zgłaszam wniosek o 15-minutową przerwę celem wycofania haniebnego, skandalicznego wniosku o ponowny wybór na funkcję prezesa NBP człowieka, który jest odpowiedzialny za wzrost ubóstwa. Człowieka, który nie ma żadnych kwalifikacji, aby zajmować to stanowisko. Jedyna kwalifikacja to ta, że zna prezesa Kaczyńskiego i melduje się na Nowogrodzkiej, kiedy tego potrzebujecie. Dzisiaj należy się zastanowić, czy nie robicie tego specjalnie. Nie tylko gwarantując ubóstwo Polakom, ale też rekordowe zyski bankom. Nie tylko stworzyliście "państwo kolesi", ale też "państwo banksterów". Za tę fatalną politykę gospodarczą rządu odpowiada dwóch banksterów – powiedział szef klubu KO Borys Budka.

Uwagę zwróciła mu marszałek Sejmu. – Proszę się zdecydować. Od co najmniej dwóch miesięcy wychodzicie na konferencje prasowe krzycząc, że nie poddajemy pod głosowanie wniosku ws. powołania szef NBP, a teraz chcecie zdjąć to z porządku obrad. To było omawiane na Konwencie Seniorów i dzisiaj i na poprzednim. Nie wycofam tego punktu – odparła Elżbieta Witek.

Wnioski formalne i chaos

Na tym jednak się nie skończyło. Poseł Joanna Senyszyn zgłosiła wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu: – Do czasu, aż PiS rozważy bezsensowność kandydatury Glapińskiego na prezesa NBP. Glapa to klapa. Jego wybór narusza prawo.

Z kolei Maciej Gdula z Lewicy złożył wniosek o zamknięcie obrad i wprowadzanie do nowego porządku obrad uchwały tej formacji dot. "solidarności europejskiej i szóstego pakietu sankcji".

Mirosław Suchoń z Polski 2050 zwrócił się do prezesa PiS, aby ten wycofał poparcie dla Adama Glapińskiego. – To popieranie wysokiej inflacji, popieranie chaosu w gospodarce, wysokich rat kredytów i wszystkiego tego, co dziś niszczy życie Polaków – mówił.

