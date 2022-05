Właściciel "Red is Bad": Koszulki antyputinowskie to pomoc dla Ukrainy

DoRzeczy.pl: Co skłoniło Pana, jako szefa firmy „Red Is Bad”, do wypuszczenia serii antyputinowskich koszulek?

Paweł Szopa: Przede wszystkim to jest druga część akcji pomocowej, którą realizuję od momentu napaści Rosji na Ukrainę. Wyszła ona spontanicznie, kiedy po pierwszych dniach inwazji postanowiłem przeznaczyć część zysku z naszego sklepu oraz cały ze sprzedaży koszulek „Raz sierpem, raz młotem” na cele pomocowe dla Ukrainy. To było ponad miesiąc temu. Przeznaczyłem wówczas środki w wysokości ponad 9 tysięcy zł między innymi na pomoc dzieciom we Lwowie, gdzie dowożono środki medyczne i żywnościowe.

Czyli obecna akcja jest kontynuacją poprzedniej?

Tak i w tym celu postanowiłem wypuścić serię koszulek antyputinowskich. Chcę przekazać część zysku ze sprzedaży na dom dziecka w okolicach Wrocławia, gdzie znajduje się ponad 50 polskich dzieci i zostało tam przyjętych także 18 dzieci z Ukrainy w wieku od jednego miesiąca do czterech lat. Wraz z firmą „Red Is Bad” realizuję tę akcję, aby jasno podkreślić, jaki mam stosunek do tego, co robi Rosja na Ukrainie.

Jak Polacy reagują na te akcje? Czy spodziewa się Pan szerokiego odzewu?

Myślę, że tak. Pierwszego dnia sprzedałem 1/4 całego nakładu, także odbiór jest bardzo dobry. Natomiast przyznam szczerze, że zaskoczyły mnie niektóre komentarze w social mediach. W ciągu zaledwie kilkunastu minut nastąpił wysyp negatywnych komentarzy krytykujących tę koszulkę i całą firmę. Być może część z nich stanowią słynne rosyjskie trolle, w dużej liczbie operujący w polskiej przestrzeni internetowej, ale oczywiście zdarzają się też komentarze od realnych kont Polaków, którym po prostu nie podoba się ta tematyka. Bardzo mnie dziwi ta niechęć do krytykowania Rosji i samego Putina. To dla mnie niebywała rzecz, biorąc pod uwagę to, jakie postrzeganie Polski ma obecnie Rosja, której polityka zagraniczna i cała otoczka geopolityczna jest skierowana przeciwko naszemu krajowi. Nie mogę zrozumieć tych sentymentów, ale jak widać, zdarzają się takie osoby. Z jednej strony mnie to martwi, ale przynajmniej dobrze, że takie osoby przestaną obserwować moją firmę. Nie chciałbym, żeby ludzie o takich poglądach i takim spojrzeniu mieli cokolwiek wspólnego z tym, co robię.

Co konkretnie zarzucano Panu i Pańskiej firmie?

To była fala komentarzy, że rzekomo nie potępiam polityki historycznej Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o ludobójstwo na Wołyniu. Chciałbym przypomnieć, że od samego początku istnienia prezentowałem jasne stanowisko wobec tej kwestii, czemu dawałem wyraz poprzez grafiki upamiętniające ważne dla Polski rocznice – w tym również ludobójstwo na Wołyniu. Absolutnie potępiam jakiekolwiek gloryfikowanie UPA. Jeżeli ktoś przygląda się dłużej mojej działalności, doskonale o tym wie. Nie przejmuję się jednak tymi reakcjami i po prostu robię swoje.

W jaki sposób i do kiedy można nabywać koszulki?

Koszulki są limitowane. Można je nabyć poprzez stronę internetową www.redisbad.pl i będą dostępne do wyczerpania zapasów.