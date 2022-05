Spór o KPO. Müller: Doszliśmy do wstępnego porozumienia z KE

W środę zakończyły prace zespoły negocjacyjne, które miały wypracować porozumienie między polskim rządem a Komisją Europejską w zakresie warunków umożliwiających odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy. W piątek Piotr Müller poinformował, że obu zespołom udało się dojść do porozumienia w sprawie tzw. kamieni milowych, a więc głównych elementów przygotowywanego porozumienia.

– Zarówno zespół ze strony Polski, jak i zespól, który został stworzony przez przewodniczącą KE doszły do porozumienia w zakresie treści kamieni milowych i te zaaprobowane przez obie strony treści kamieni milowych zostały właśnie przekazane do dalszej procedury, już takiej finalnej, formalnej akceptacji przez KE – przekazał rzecznik rządu.

– Zatem doszliśmy do porozumienia, jeżeli chodzi o treść kamieni milowych w KPO, to bardzo dobra wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO. Cieszę się, że doszło do tego porozumienia w tych zespołach negocjacyjnych. Przed nami właściwie tylko droga formalna w KE, a potem oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO – dodał Müller podczas briefingu prasowego.

Spór o KPO

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Rząd przesłał Krajowy Plan Odbudowy do Brukseli na początku maja 2021 r. Opracowanie KPO było konieczne, aby Polska mogła sięgnąć po środki z Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska cały czas nie daje zielonego światła na wypłatę tych pieniędzy z powodu obaw o przestrzeganie praworządności w Polsce.

Przełomem okazał się prezydencki projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według medialnych doniesień, został on dobrze przyjęty w Brukseli.

