"Korzystamy z chwili dla siebie". Premier pokazał zdjęcie z żoną

Szef rządu od czasu do czasu pokazuje chwile ze swojego rodzinnego życia – przy okazji przygotowań do świąt czy wydarzeń sportowych, na które niekiedy chodzi z najbliższymi.

Tym razem opublikował zdjęcie z żoną Iwoną. "Nasze dzieciaki w trasie, poznają harcerskie życie, a tymczasem my korzystamy z chwili dla siebie i wyszliśmy na kolację. Chyba większość rodziców wie, jak ważne to chwile w każdej Rodzinie. A jak Wy spędzacie weekend?" – pyta Mateusz Morawiecki.

facebook

Iwona i Mateusz Morawieccy wzięli ślub w połowie lat 90. Mają czworo dzieci: dwie córki – Aleksandrę i Magdalenę oraz dwóch synów – Jeremiasza i Ignacego.

Morawiecki: Na weekend mam świetną wiadomość dla emerytów

"Na weekend mam dla wszystkich polskich emerytów świetną wiadomość. Już w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o 14 emeryturze! Spełniamy obietnice i wspieramy polskie rodziny!" – napisał Morawiecki w sobotę w mediach społecznościowych.

Polityka senioralna rządu PiS oparta jest na dwóch filarach – wsparciu finansowym i wsparciu aktywności w jesieni życia. Wsparcie finansowe to trzynasta i czternasta emerytura.

Rząd dosypie pieniędzy seniorom

Trzynastą emeryturę wypłacono po raz pierwszy w 2019 r. To dodatkowe świadczenie pieniężne – od 2020 r. gwarantowane ustawowo – dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. Dodatkowe pieniądze rząd wypłaca ok. 9,7 mln osobom. Wysokość tego świadczenia to najniższa emerytura, która obowiązuje od 1 marca danego roku. Tylko w tym roku całkowita kwota wypłat to ponad 13,1 mld zł.

Czternasta emerytura jest wsparciem finansowym m.in. dla osób starszych pobierających niższe emerytury i renty. Po raz pierwszy wypłacono ją w 2021 r. dla ok. 8 mln emerytów i rencistów – w pełnej wysokości oraz ok. 1,2 mln – w wysokości niepełnej.

Rząd podjął decyzję, że czternasta emerytura zostanie wypłacona również w tym roku. W ramach tego świadczenia do seniorów trafi ok. 11,4 mld zł – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.