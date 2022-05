"Może by zgwałcili jakąś Murzynkę". Skandaliczne wywody Korwin-Mikkego

– Prawdziwe życie polega na ryzyku, nie na bezpieczeństwie. Cały dobrobyt, postęp pochodzi z ryzyka. Wszyscy odkrywcy ryzykowali – tłumaczy w filmie opublikowanym na Youtubie polityk Konfederacji.

– Gdybyśmy my rządzili to Mars byłby skolonizowany – podkreśla dalej Janusz Korwin-Mikke.

Korwin-Mikke o gwałcie i przeciętności kobiet

W dalszej części nagrania polityk przedstawił także swoje poglądy na pozycję kobiet.

– Idzie się polować i z tego jest postęp, bo jak ktoś sprzedaje wolność za bezpieczeństwo to wolność traci, a bezpieczeństwa też nie ma. Bo przychodzą muzułmanie, Rosjanie, Ukraińcy, wszystko jedno co i nam tę wolność zabiorą. Bo jak w kraju rządzą ci co lubią ryzykować, to zawsze wygraj z krajem, którym rządzą mchy i porosty – dodaje polityk.

– Najgorsza to jest koedukacja w szkołach, bo chłopcy w szkołach koedukacyjnych uczą się tej ideologii, że trzeba być przeciętnym. Kobiety są przeciętne, kobiety prochy nie wynajdą. Niczego nie wynalazły. Nie mam do nich pretensji, takie są – tłumaczył dalej Korwin-Mikke.

– Ale to my musimy chłopców wychowywać. Więzienia są pełne mężczyzn, którzy w normalnym kraju podbijaliby świat, Afrykę, Azję, podbijali Marsa. Może by zgwałcili jakąś Murzynkę, Marsjanki to by nie zgwałcili, bo ich nie ma. Aleby ryzykowali – dodaje polityk.

– A oni nie mogą znieść takiego świata gdzie jest nuda, gdzie jest takie życie od pierwszego do pierwszego i oni siedzą w więzieniach. Najcenniejsi nieraz ludzi, bo nie wolno im ryzykować – stwierdza lider Konfederacji.

