Kaczyński zwołuje Komitet Polityczny PiS. "Prezes uznał, że czas szarpnąć cuglami"

Zwołany na piątek Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić rewolucyjne zmiany w partii rządzącej – podaje nieoficjalne ustalenia serwis Wirtualna Polska.

Zmiany i "letnia ofensywa" PiS

Jak tłumaczy dziennikarz WP.PL Michał Wróblewski, chodzi między innymi o zmiany strukturalno-organizacyjne w ugrupowaniu. "Prezes zamierza rozszerzyć liczbę partyjnych okręgów z 41 do 100 i postawić na ich czele ludzi, którzy nie pełnią żadnych istotnych – przede wszystkim rządowych – funkcji w Warszawie" – przypomina swoje ustalenia sprzed tygodnia portal.

Celem tych zmian ma być zwiększenie kontaktu przedstawicieli okręgu z wyborcami. Rozmówca WP.PL mówiąc o szykowanych zmianach stwierdził: "Prezes uznał, że czas szarpnąć cuglami, wykorzystać czas po pandemii i przygotować partyjną machinę do wyborów parlamentarnych".

Kolejnym tematem Komitetu Politycznego PiS ma być "letnia ofensywa partii". W planach – jak donosi serwis – jest między innymi duży kongres Prawa i Sprawiedliwości w czerwcu, a także liczne spotkania z wyborcami w wakacje.

PiS z największym wzrostem, duży spadek Konfederacji. Sondaż dla DoRzeczy.pl

Tymczasem jak wskazuje ostatnie badanie pracowni Estymator dla Dorzeczy.pl, gdyby wybory odbyły się na najbliższych dniach, wygrałoby je właśnie Prawo i Sprawiedliwość.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 12-13 br. ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.

Najwięcej ankietowanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska) – 39,2 proc. (to oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej fali naszych badań). Druga jest Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 27,1 proc. (+0,1 pkt proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 11,2 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni).

Na dalszych miejscach są: Polska 2050 Szymona Hołowni – 7,9 proc. (-0,1 pkt proc.); Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,4 (-0,3 pkt proc.); Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) – 5,9 proc. (-1,4 pkt proc.); Kukiz'15 – 2 proc. (+0,2 pkt proc.). 0,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że oddałoby głos na inną formację.

