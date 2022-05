Znany aktor wyzywa Łukasza Schreibera. Jest komentarz żony polityka PiS-u

Marianna Schreiber jest żoną szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera. Polityk w ubiegłym tygodniu poinformowała, że zakłada własne ugrupowanie o nazwie "Mam Dość".

Wulgarny wpis aktora pod wpisem Schreiber

W związku ze swoją działalnością polityczną, Schreiber jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. 15 maja, w Międzynarodowy Dzień Rodzin, polityk opublikowała zdjęcie swoich bliskich (w tym męża) i zabrała głos w sprawie praw "rodzin" jednopłciowych.

"Międzynarodowy Dzień Rodzin. Poza poglądami, podziałami, zupełnie innym spojrzeniem na obraz rodziny istnieje coś jeszcze. Uczucie, które jest ponad. (JA)Chcę, aby również pary jednopłciowe mogły być szczęśliwe w Polsce, mogły zakładać rodziny" – napisała Schreiber.

Wpis wywołał wiele komentarzy. Głos zabrał między innymi aktor teatralny i filmowy Tomasz Dedek, znany przede wszystkim z serialu "Rodzinie zastępcza".

"Generalnie tworzycie rodzinę jednopłciową bo takiej c**y jak twój mąż to szukać ze świecą" – napisał aktor, a jego wpis został skrytykowany przez wielu internautów. "Przedstawiam wam wybitnego aktora. Otóż napisał te słowa tak generalnie z szacunkiem" – skomentował wpis sama Schreiber.

"Nie potrzeba nawet mojego komentarza… internauci sami komentują. Ja jednak życzę Panu Tomaszowi wszelkiego dobra i zapraszam jutro na spotkanie w Warszawie;)" – dodała w kolejnym wpisie polityk.

Postulaty Marianny Schreiber

Schreiber o szczegółach swojej nowej inicjatywy mówiła w ubiegłym tygodniu, w programie Onet Rano. – Mój cel to pomoc ludziom i jeżeli to przy tym polityka, to tak najwyraźniej musi być – tłumaczyła żona posła PiS.

Zapytana o postulaty ugrupowania stwierdziła: "Po pierwsze mamy dość niedostatku finansowego, złej i trudno dostępnej opieki medycznej, trudnego startu w dorosłość dla młodych".

– Mamy też dość wpływania na sumienie obywateli, chcemy żeby państwo było świeckie (...) Ja jestem osobą wierzącą owszem, wierzę w Boga i kiedy mam taką potrzebę serca to idę do kościoła, wtedy, kiedy tego potrzebuję, ale nie leżę krzyżem na pokaz – dodała Schreiber.

Wśród postulatów założycielki nowego ugrupowania pojawiły się też prawa kobiet, prawo do aborcji oraz sytuacja osób LGBT. – Chcemy, aby osoby LGBT też mogły tworzyć rodziny, być szczęśliwe w Polsce i dla Polski, żeby nie musiały uciekać z Polski i mówić, że: "My możemy być szczęśliwi dopiero gdzieś indziej" – mówiła Schreiber.

