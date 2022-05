Likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Sejmowa komisja przyjęła projekt

W czwartek wieczorem komisja przyjęła prezydencki projekt ustawy o SN z poprawkami PiS i Solidarnej Polski. Poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone.

Większość przyjętych poprawek precyzuje i dokonuje szczegółowych modyfikacji w przepisach. Akceptację uzyskała między innymi poprawka zakładająca dodanie do ustawy preambuły.

Wykreślono natomiast jeden z artykułów dotyczący weryfikowania zapadłych już orzeczeń.

Przepis wprowadzający test niezawisłości i bezstronności sędziów pozostał, ale w formie znacznie ograniczonej.

Zmiany w ustawie o SN. Założenia projektu

Projekt prezydenta Andrzeja Dudy zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i stworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej, składającej się z sędziów SN. 33 z nich zostanie wylosowanych, a spośród nich prezydent powoła 11 na pięcioletnią kadencję. Ci sędziowie w części będą sądzili w nowej izbie, a częściowo w swoich macierzystych izbach.

Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Posłowie mają się nim zająć na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeden z warunków, jaki Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z założeniami, z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Według ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, pierwszych płatności w ramach KPO można spodziewać się na początku września.

