Święto Straży Marszałkowskiej. "Wizytówka polskiego Sejmu"

W piątek na terenie polskiego parlamentu odbył się uroczysty apel z udziałem marszałków i wicemarszałków izb oraz funkcjonariuszy wraz z rodzinami.

Święto Straży Marszałkowskiej

Podczas przemowy Elżbieta Witek podkreśliła, iż funkcjonariusze Staży Marszałkowskiej należą do "wyjątkowej, bardzo elitarnej formacji, do której nie tak łatwo się dostać, a ich podstawowym zadaniem jest ochrona sejmowych obiektów, przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim, którzy przebywają w polskim parlamencie". Jak określiła marszałek, Straż jest "wizytówką polskiego Sejmu".

– Naprawdę jestem z was bardzo dumna. Jesteście symbolem tych, którzy łączą dawne wieki z czasami dzisiejszymi, ponieważ wasza formacja sięga drugiej połowy XVI wieku. (...) Jesteście wizytówką, bo każdy, kto przychodzi do Sejmu, spotyka się na początku właśnie z wami. Od waszego profesjonalizmu, od waszej postawy, ale przede wszystkim od waszej kultury osobistej zależy to, co będzie się mówiło o polskim parlamencie – mówiła Witek.

W uroczystościach wziął udział również marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, a także wicemarszałek izby, senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk.

Służba funkcjonariuszy

W polskiej Straży Marszałkowskiej obecnie służbę pełni 208 funkcjonariuszy. Na mocy ustawy ze stycznia 2018 roku Straż stała się pełnoprawną formacją mundurową, obecną w naszym kraju.

Na czele Straży Marszałkowskiej stoi komendant Michał Sadoń, który – podobnie jak jego zastępcy – został powoływany przez szefa Kancelarii Sejmu.

Straż Marszałkowska jest najmniej liczną formacją mundurową w Polsce.

