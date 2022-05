"Ostatnia prosta". Nowe ustalenia ws. polskiego KPO

Z informacji korespondentki RMF FM wynika, że Komisja Europejska może przyjąć polski Krajowy Plan Odbudowy już w najbliższą środę, na cotygodniowym spotkaniu 27 komisarzy. Możliwe jest też, że dojdzie do tego dopiero w przyszłą środę, jeśli komisarze będą mieli jakieś zastrzeżenia w sprawie tzw. kamieni milowych, czyli warunków stawianych Warszawie przez Brukselę.

– Jest zielone światło, żeby uruchomić konsultacje między gabinetami komisarzy – miał powiedzieć w rozmowie z dziennikarką jeden z unijnych urzędników.

Negocjacje ws. polskiego KPO

Dwa tygodnie temu rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że zespoły negocjacyjne osiągnęły porozumienie w sprawie „kamieni milowych” w Krajowym Planie Odbudowy, co oznacza, że KPO został przekazany do finalnej akceptacji przez Komisję Europejską.

Jednak w ubiegłym tygodniu przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wystosowała list do frakcji PE, którego treść wzbudza wątpliwości w kwestii osiągnięcia porozumienia.

List, skierowany do czterech frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim, opublikował w mediach społecznościowych europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Z pisma wynika, że Polska musi udowodnić, że wypełniła „kamienie milowe” porozumienia z KE. „Zanim zostaną wykonane jakiekolwiek wypłaty z Funduszu Odbudowy, Polska musi dowieść, że wypełniła kamienie milowe” – napisała Ursula von der Leyen.

Pismo stanowi odpowiedź na list czterech grup politycznych, które domagają się wstrzymania Polsce środków z KPO. Szefowa Komisji Europejskiej wymieniła w nim trzy warunki, jakie Polsce musi spełnić, aby otrzymać jakiekolwiek pieniądze. Przewodnicząca KE podkreśliła, że domaga się od Warszawy ich spełnienia.

Pierwszy to likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Drugo to reforma systemu dyscyplinowania sędziów. A trzeci zakłada, że sędziowie usunięci przez Izbę Dyscyplinarną muszą mieć możliwość powrotu do orzekania.

Czytaj też:

Spór o KPO. Warzecha: UE ma wiele pałek finansowych, którymi może nas uderzyćCzytaj też:

Woś: UE próbuje zlikwidować państwa narodowe