Korwin-Mikke i Mentzen opuszczą Konfederację? "Sytuacja jest coraz trudniejsza"

Sprawę opisuje portal Salon24.pl. Z informacji, do jakich dotarł portal wynika, że w Konfederacji narastają napięcia pomiędzy tworzącymi je podmiotami, a zwolennicy Janusza Korwin-Mikkego nie odrzucają nawet możliwości opuszczenia sojuszu narodowo-wolnościowego, czyli Konfederacji.

– Przedstawimy aktualny stan gry. Przyjedzie 60-80 działaczy, z których każdy będzie chciał wyraził swoją opinię na ten temat, a potem zapadną decyzje – mówi jeden z działaczy w rozmowie z serwisem.

Kierownictwo partii KORWiN przekazało, że będzie to najważniejsza Rada Krajowa od 2018 roku, gdy to zapadła decyzja o zawarciu sojuszu z narodowcami. Będzie to zarazem pierwsze takie spotkanie od momentu, gdy partię opuścili Artur Dziambor, Jakub Kulesza oraz Dobromir Sośnierz (którzy założyli ugrupowanie Wolnościowcy).

Mentzen: Coraz trudniejsza sytuacja

Salon24 opublikował również wpis Sławomira Mentzena z jednej z wewnętrznych grup, z którego wynika, że popularny polityk w czarnych barwach widzi przyszłość Konfederacji.

"Sytuacja wewnątrz Konfederacji jest coraz trudniejsza i coraz mniej optymistycznie patrzę w jej przyszłość. Bardzo chciałbym zachować jedność Konfederacji, ale staje się to coraz mniej oczywiste" - napisał. "Być może będziemy musieli podjąć trudne decyzje. Ale najpierw musimy wszyscy znać konsekwencje ich podjęcia, a przede wszystkim konsekwencje ich niepodjęcia" - dodaje.

Spadek poparcia dla Konfederacji

W ostatnim czasie wyraźnie widoczny jest spadek poparcia dla Konfederacji. W ostatnich tygodniach wyniki ugrupowania w sondażach wyraźnie się pogorszyły, a w niektórych badaniach formacja nawet nie przekracza progu wyborczego. Politycy Konfederacji oficjalnie deklarują, że nie przejmują się sondażami.

