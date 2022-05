Sejm poparł reformę SN. W ostatniej chwili wycofano sporne poprawki

Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowana w oparciu przede wszystkim o propozycję Kancelarii Prezydenta, zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej i powołanie w to miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Likwidacji ID domaga się KE. To warunek konieczny do tego, aby uruchomione zostały środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Terlecki wycofał poprawki

Tuż przed głosowaniem szef klubu PiS Ryszard Terlecki wycofał poprawki przywracające w projekcie noweli ustawy o SN przepisy dot. możliwość przeprowadzenia tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń. Oznacza to, że w obecnej wersji projektu test bezstronności nie będzie odnosić się do orzeczeń, które już są prawomocne.

Przypomnijmy, że najpierw tzw. test niezawisłości w stosunku do orzeczeń prawomocnych został wykreślony z projektu (był to efekt ustaleń wewnątrz koalicji i rozmów z Kancelarią Prezydenta). Jednak w środę, podczas drugiego czytania, PiS ponownie zgłosił ten pomysł, co zaakceptowała sejmowa komisji sprawiedliwości, która obradowała w środę wieczorem. Ostatecznie jednak testu nie będzie, czego domagała się Solidarna Polska.

Co zrobi Senat?

Nowela trafi teraz do Senatu. Dziennikarze zapytali marszałka izby Tomasza Grodzkiego, czy rozważa przyspieszenie obrad, by zająć się propozycją.

– Jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską i oczywiście senatorowie, komisja ustawodawcza potrzebują trochę czasu, żeby uczynić ten akt legislacyjny lepszym, bo w tej wersji nam się niekoniecznie podoba, natomiast to jest w tej chwili w trakcie uzgodnień, więc rozważam i to jest prawdziwe słowo. Kiedy będzie konkretna data, ogłosimy jak najszybciej – powiedział marszałek Grodzki. Nie wykluczył, że Senat zbierze się w przyszłym tygodniu.

