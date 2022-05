Oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego. Ile zarabia prezes PiS?

Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe parlamentarzystów, które politycy musieli wypełnić do końca kwietnia.

Jarosław Kaczyński może zaliczyć miniony rok, przynajmniej pod względem finansowym, do niezwykle udanych. Prezes PiS w ciągu 12 miesięcy niemal podwoił swoje oszczędności.

W oświadczeniu z poprzedniego roku lider Zjednoczonej Prawicy wpisał 142 tys. zł. Obecnie jednak ta kwota wynosi już 253 tys. zł.

W ostatnim roku wzrosła również wartość dom Kaczyńskiego na Żoliborzu. W 2021 posiadłość prezesa PiS była warta 1,5 mln zł. Obecnie wynosi już 1,8 mln - jest wzrost o 20 proc. Sam Kaczyński ma jednak prawo do jednej trzeciej nieruchomości.

W minionym roku wicepremier zarobił ponad 300 tys. zł, z czego znaczna część to pensja za zasiadanie w rządzie. Do tego jeszcze dochodzi emerytura - 90 tys. zł.

Kaczyński zostaje w rządzie

Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział rezygnację ze stanowiska w październiku. Przekonywał wtedy, że wstąpił do rządu w celu realizacji konkretnych zadań, które "już w zasadzie są na końcu drogi". – Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał jakiegoś wielkiego sensu. Ktoś może mnie zastąpić. W partii jest bardzo dużo do zrobienia – mówił na antenie RMF FM.

Projektem zwieńczającym pracę Kaczyńskiego w rządzie miała być zaprezentowana pod koniec października na wspólnej konferencji z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem ustawa na obronie ojczyzny.

Jarosław Kaczyński, mimo wcześniejszych deklaracji, nie zdecydował się na odejście z rządu. Jednym z powodów decyzji podjętej przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości mają być tarcia na linii Ziobro - Morawiecki. Solidarna Polska krytykuje premiera za nieskuteczne negocjacje z Brukselą, z kolei otoczenie szefa rządu ma pretensje do Zbigniewa Ziobry o torpedowanie zmian w obszarze sądownictwa, które odblokowałyby wypłatę środków na Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Innym polem sporu w koalicji jest polityka covidowa.

Kolejną kwestią, która zdaje się przypieczętowała decyzję Kaczyńskiego o pozostaniu w rządzie, był wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej.

