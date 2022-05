Nie żyje mjr Maria Mirecka-Loryś. "Całe życie poświęciła ojczyźnie"

Smutna wiadomość obiegła media i media społecznościowe w niedzielę.

Informację przekazało między innymi prezydenckie konto "PL1918" w serwisie społecznościowym Twitter.

"Smutna informacja. W lutym obchodziła 106. urodziny. Dziś odeszła. Pani Major Maria Mirecka-Loryś. Całe swoje życie poświęciła Ojczyźnie. W 2016 roku Prezydent Andrzej Duda odznaczył Panią Marię Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wieczne odpoczywanie!" – podano.

Mjr Maria Mirecka-Loryś. Kim była?

Maria Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego 1916 w Ulanowie (woj. podkarpackie). Była związana z podziemiem narodowym w latach 1939-1945, członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantem Głównym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkiem Związku Polek w Ameryce oraz dyrektorem Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. W czasie II wojny światowej angażowała się w działalność konspiracyjną. W 1943 roku uczestniczyła w odnowieniu ślubów na Jasnej Górze. Po zakończeniu wojny wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W grudniu 1945 roku opuściła Polskę i z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu gen. Władysława Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego męża, oficera rezerwy Henryka Lorysia. W styczniu 1952 roku z rodziną wyjechała do USA.

Uhonorowana mi.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Polscy politycy żegnają "Martę"

W sieci pojawiły się wpisy polskich polityków dotyczące osoby i działalności mjr Mireckiej-Loryś, ps. "Marta". "Odeszła mjr Maria Mirecka-Loryś, osoba przez całe życie walcząca i pracująca na rzecz Polski, żołnierz podziemia, komendantka Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, działaczka środowisk polonijnych i patriotycznych. Cześć Jej Pamięci!" – napisał wicepremier prof. Piotr Gliński.

"Zmarła Maria Mirecka-Loryś. Z wielce dla Polski zasłużonej rodziny Mireckich. Jej brat Leon Mirecki (mój starszy przyjaciel) ponad 10 lat spędził w komunistycznych więzieniach. Maria Mirecka-Loryś całe, długie życie (105 lat!) pracowała dla Polski. Niech odpoczywa w pokoju" – oznajmił na Twitterze mec. Roman Giertych, niegdyś prezes Młodzieży Wszechpolskiej.

"Pani Maria Mirecka-Loryś, przedwojenna działaczka Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, kombatantka Narodowej Organizacji Wojskowej oraz AK, przez kilkadziesiąt lat liderka wśród Polonii USA, postać-ikona całego ruchu narodowego w Polsce godzinę temu odeszła do Pana" – przekazał z kolei prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. I dodał: "Była niezwykłą kobietą, z którą mieliśmy zaszczyt w ostatnich latach często się spotykać. Po przeprowadzce do Warszawy stała się przyjaciółką rodziny. Lgnęli do niej wszyscy – nawet sto lat młodsi. Dziękujemy Pani Mario; za patriotyzm, bohaterstwo i za radosną, codzienną świętość!". Poseł umieścił przy tym zdjęcia razem ze zmarłą major.

