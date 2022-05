Zagraniczna wizyta Andrzeja Dudy. Jakie miejsca odwiedzi prezydent?

Para prezydencka wybrała się w podróż do Egiptu – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Wśród niedzielnych planów wizyty znajduje się między innymi złożenie wieńców przez głowę państwa polskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie zorganizowano spotkanie z Polonią.

Prezydent Duda w Egipcie

"W poniedziałek Andrzej Duda odbędzie szereg rozmów m.in. z prezydentem Egiptu Abdelfattahem Al Sisim, premierem Mustafą Madbulim, a także spotka się z papieżem Tawadrosem II. Z udziałem polskiego prezydenta otwarte zostanie również Polsko-Egipskie Forum Gospodarcze, podczas którego 20 polskich firm będzie prezentowało swoją działalność" – przekazała KPRP.

Jak zapowiedział w niedzielę zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, głównym tematem rozmów w Kairze z udziałem Andrzeja Dudy i władz państwowych Egiptu będzie kryzys żywnościowy w kontekście wojny na Ukrainie, wywołanej przez Rosję. Minister zaznaczył, że Polska może wspierać Ukrainę w eksporcie produktów rolnych. – Obecnie po stronie polskiej trwają prace przygotowawcze, które mają na celu wesprzeć Ukrainę w imporcie zboża. Te działania są realizowane m.in. przez Ministerstwo Infrastruktury – dodał.

Ćwik przypomniał również, iż Egipt obchodzi w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Wizyta polskiej pary prezydenckiej ma więc charakter symboliczny.

Głowa państwa w Davos

W minionym tygodniu głowa państwa wzięła udział w Światowym Forum Ekonomicznym 2022 w szwajcarskim Davos. Podczas przemówienia Duda mówił głównie o wojnie na Ukrainie.

– Będę wspierał Ukrainę w stu procentach. Nie mogę się zgodzić na to, aby Rosja łamała zasady prawa międzynarodowego, a świat na to przystawał. Nie mogę zgodzić się na to, aby Rosja mordowała ludzi na Ukrainie, a świat udawał, że tego nie widzi – stwierdził.

