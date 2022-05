Skandal z prezydentem Opola. Jaki zapowiada "lex Wiśniewski"

Dwa tygodnie temu portal Nto.pl opisał sprawę nabycia atrakcyjnego lokalu w centrum miasta przez prezydenta Opola. Arkadiusz Wiśniewski kupił mieszkanie od podległej mu spółki.

Mieszkanie dla prezydenta

We wrześniu 2020 roku prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski skorzystał z oferty Towarzystwa Budownictwa Społecznego, która jest co do zasady przeznaczona dla mniej zamożnych obywateli. Polityk zgłosił się po jedno z mieszkań i wpłacił 200 tysięcy złotych tzw. "wkładu budowlanego."

Przewidywana wysokość czynszu została określona na poziomie 1197 złotych. Nto.pl wskazuje, że za 200 tysięcy złotych niełatwo byłoby znaleźć wykończoną „pod klucz” kawalerkę nawet w Kędzierzynie-Koźlu czy Nysie. Tymczasem, jak informuje portal, wykończone w dobrym standardzie 50-metrowe mieszkanie w apartamentowcu, w najlepszych lokalizacjach Opola, kosztuje minimum pół miliona zł.

Jaki zapowiada "lex Wiśniewski"

Temat budzi wielkie emocja, gdyż ceny mieszkań w całej Polsce sukcesywnie rosną w górę. Teraz do sprawy prezydenta Opola odniósł się europoseł Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki. Polityk zapowiada wdrożenie specjalnej ustawy, która ma w przyszłości ukrócić takie przypadki.

"Na kanwie skandalu z prezydentem Opola, który przyznał sam sobie 2 mieszkania z zasobu komunalnego TBS - powstanie ustawa LEX WIŚNIEWSKI" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Ustawa ma m.in. przewidywać zakaz przyznawania mieszkań samorządowcom "samym sobie" czy też pierwszeństwo mieszkań z zasobów gminy dla rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci, dla tych co nie mogą mogą dostać kredytu na mieszkanie oraz młodych na dorobku.

Ponadto nie można będzie starać się o mieszkania komunalne jeśli ma się już wille lub apartament.

Co jeszcze znajdzie się w ustawie?

Ustawa ma także przewidywać zakaz ustalania regulaminu po wybudowaniu inwestycji "pod siebie" jak to było w Opolu, ale "przed", aby zasady były transparentne – przekonuje Jaki.

Nowe prawo zakłada także jasne wymogi ogłaszania dla wszystkich. "A nie jak w Opolu, że o wolnym mieszkaniu wiedział tylko prezydent od swojego kumpla w spółce" – dodaje polityk PiS.

Europoseł zapewnia, że wkrótce ogłoszone zostaną konsultacje społeczne nad ustawą. "Będzie można zgłaszać też inne patologie związane z przyznawaniem mieszkań z zasobów komunalnych" – zapewnia.

