Bruksela. Premier: Polska gotowa zrobić wszystko, by zwiększyć transport zboża z Ukrainy

– Powiedziałem przyjaciołom z UE, że jako Polska jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby poszerzyć możliwości infrastruktury granicznej, przesyłowej, transportowej, w krótkim czasie. Tego się nie zrobi w tygodniach, ale już w miesiącach licząc, można osiągnąć pewien rezultat – powiedział premier Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślał, w Brukseli odbyła się "bardzo poważna debata" na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce i na Bliskim Wschodzie. – Zboże z Ukrainy to znaczna część importu tych krajów, potrzebnego aby zabezpieczyć żywnościowo niezwykle ludne kraje, jak np. Egipt, ze 100 mln mieszkańców – wyjaśnił premier.

Jego zdaniem, "Putin i reżim na Kremlu z premedytacją chcą wykorzystać to do nacisku na Polskę, na wolny świat (...). Robią to z perfidią i premedytacją, nie bacząc na to, że może to oznaczać głód milionów ludzi". – W najbliższym czasie będziemy rozmawiać z naszymi partnerami z Ukrainy jak to zrobić, żeby przetransportować jak najwięcej zboża z Ukrainy. Polska zaproponowała tu bardzo konstruktywną współpracę i sądzę, że będziemy w bliskim kontakcie z KE – wskazał szef rządu.

Burzliwa dyskusja

Uzgodnione w pierwszym dniu unijnego szczytu w Brukseli porozumienie zakłada, że UE zrezygnuje z 90 proc. importu rosyjskiej ropy. Pozostałe 10 proc. to dostawy południowym odcinkiem ropociągu "Przyjaźń", których utrzymanie wywalczyły przede wszystkim Węgry. Ma to być rozwiązanie tymczasowe.

– Dyskusja była momentami bardzo burzliwa, ale jednocześnie bardzo rzeczowa, pełna dobrej woli. I cieszę się z tego szczególnie, ponieważ wbrew pesymistycznym głosom, wbrew tym, którzy wieszczyli jednocześnie rozpad Grupy Wyszehradzkiej chcę powiedzieć, że nie tylko Grupa Wyszehradzka zachowała pełną spójność, ale w dyskusji z panem premierem Republiki Czeskiej i premierem Węgier udało się wypracować odpowiedni kompromis – powiedział premier Morawiecki.

Zwrócił też uwagę, że jest kilka krajów – Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Luksemburg – które nie mają dostępu do morza. – W związku z tym szczególne potraktowanie tych krajów jest, jak najbardziej uzasadnione– powiedział premier.

Cała Unia Europejska odejdzie od rosyjskiej ropy. – To jest szanowni państwo rewolucja gospodarcza. To oznacza, że Rosja w sposób trwały w niedalekiej przyszłości zacznie tracić swoje dochody i to bardzo ważny element całej naszej debaty – podkreślił szef rządu.

